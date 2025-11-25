Mash: машины «Автоваза» могут сломаться из-за сделанного по новым нормам бензина

Автомобили от производителей «Автоваз», УАЗ и ГАЗ могут массово начать ломаться или их отзовут из-за решения добавлять в бензин до 10% этилового спирта, сообщает Mash .

Норма для отечественных машин по бензину составляет не больше 5% этилового спирта.

Данный закон принят — акциз на спирт обнулят, и в топливо официально можно будет добавлять до 10% этанола. Во всем мире так делают давно, в некоторых странах добавляют даже до 85%. Из-за такой добавки бензин становится дешевле, мощность у авто выше, а мотор чище.

Но в ГОСТах к популярным в России «Патриоту», Lada Vesta и «Соболю» все еще прописано ограничение — не больше 5% спирта в бензине.

Вице-президент НАС Антон Шапарин отметил, что организация обратилась в Росстандарт с просьбой проверить, выдержат ли моторы в российских машинах такой бензин. Если нет, тогда заводы должны будут доработать свои автомобили, обновить двигатели и провести повторную сертификацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.