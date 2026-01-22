Маршрут № 3 в Химках усилят дополнительным автобусом

сегодня в 14:27

С 24 января на маршруте № 3 (Арена Химки — улица Дружбы) начнет работать дополнительный автобус большого класса. Всего на линии будут курсировать 10 автобусов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.

Новый автобус оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. В салоне установлены системы климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения. Также в автобусе есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Для маломобильных пассажиров предусмотрено специальное место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем и система наклона кузова, облегчающая посадку и высадку.

Оплатить проезд можно банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» или социальной картой.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках регулярно проверяют качество работы общественного транспорта. Специалисты анализируют обращения жителей и по итогам проверок перераспределяют автобусы на наиболее востребованные маршруты.

