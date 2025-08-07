Маршрут из Орехово-Зуева стал самым популярным у дачников Подмосковья

В этом году самым популярным дачным маршрутом стал № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» в Орехово-Зуеве. Им воспользовались более 55 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Второе место занял маршрут № 10 «Автостанция — Юбилейное» с более чем 54 тыс. поездок, а замыкает тройку лидеров маршрут № 30 «Электрогорск — Алексеево» с более 35 тыс. поездок.

Всего с момента запуска дачных маршрутов в апреле пассажиры «Мострансавто» совершили более 340 тыс. поездок к садовым и дачным товариществам. За это время с помощью социальных карт жители и гости региона сделали более 246 тыс. поездок, банковскими картами проезд оплатили более 60 тыс. раз. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» совершено свыше 32 тыс. поездок.

Дачные маршруты вводятся каждый год, чтобы обеспечить удобное передвижение жителей Московской области и Москвы до садоводческих товариществ. В этом году Мострансавто обслуживает более 30 автобусных маршрутов. Расписание этих маршрутов синхронизировано с расписанием электричек. Они работают до октября-ноября, но точная дата окончания может отличаться для каждого маршрута.

С актуальным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.