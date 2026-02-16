Марат Сибатулин проверил реконструкцию дорог в Мытищах

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин проинспектировал ход реконструкции Афанасовского, Осташковского и Пироговского шоссе, а также улицы Угольной в Мытищах. Работы планируется завершить к концу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Марат Сибатулин осмотрел ключевые объекты дорожной реконструкции в Мытищах. На Афанасовском шоссе завершены работы на съездах, надземных пешеходных переходах, проведено благоустройство, установлены опоры освещения и барьерные ограждения, уложена тротуарная плитка. Строительная готовность составляет 95%. Сейчас ведется устройство локальных очистных сооружений, обновляются остановки общественного транспорта и монтируются шумозащитные экраны.

На Осташковском шоссе реконструируется участок длиной более 430 метров между деревнями Пирогово и Подрезово. Дорогу расширяют до четырех полос, строят одноуровневую кольцевую развязку. Работы включают переустройство инженерных коммуникаций и устройство дождевой канализации. После завершения реконструкции транспортная ситуация улучшится для порядка 30 тысяч автомобилистов.

Второй этап реконструкции Пироговского шоссе предусматривает демонтаж левой части путепровода через железнодорожные пути и строительство нового сооружения длиной 80 метров с тремя полосами движения. Для сохранения пропускной способности возводится временный путепровод, также строится новая вело-пешеходная дорожка протяженностью 200 метров. Сейчас идет подготовка территории.

На улице Угольной работы ведутся на участке от примыкания к Пироговскому шоссе до дома № 1. Дорогу протяженностью 1,4 км расширяют до четырех полос, обустраивают пешеходные зоны и строят разворотную петлю для удобного выезда к МКАД и Мытищинской хорде. Строительная готовность объекта составляет 44%.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.