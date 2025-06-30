Лучших водителей электробусов определили на конкурсе «Московские мастера»

Каждый год водители «Мосгортранса» принимают участие в конкурсе «Московские мастера». В этот раз за победу боролись 24 водителя электробусов — по 2 представителя от каждой из 12 электробусных площадок, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Победители конкурса

Для водителей электробусов состоялся уже пятый по счету конкурс. Он прошел на территории крупнейшего в Европе и первого в РФ дома для электробусов «Красная Пахра». Участники продемонстрировали навыки скоростного маневрирования и комфортного вождения.

Третье место занял Олег Лисник (площадка «Новокосино»), второе — Дмитрий Добров (площадка «Останкино») и победителем стал Роман Виноградов (площадка «Фили»). Максим Ликсутов поздравил лидеров.

«Поздравляем победителей и желаем новых успехов! Московский транспорт — один из крупнейших работодателей столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина обеспечиваем нашим сотрудникам достойные условия труда и социальные гарантии правительства Москвы», — рассказал Максим Ликсутов.

Грамоты и кубки участникам вручили гендиректор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул и председатель комиссии по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.

Программа мероприятия

Каждый год на конкурсе организуется развлекательная программа для гостей и болельщиков. В «Красной Пахре» можно увидеть технику на электрической тяге, которая впервые вышла на дороги столицы в этом году. Например, уникальный электробус особо большого класса КАМАЗ-6292 и КАМАЗ-52222 поколения А5. В этом году ожидается поставка 400 таких электробусов.

Желающим рассказали, как присоединиться к команде «Мосгортранса». Для выпускников транспортных вузов провели собеседования с руководителями подразделений «Мосгортранса» и проконсультировали по вопросам трудоустройства.

Преимущества работы водителем «Мосгортранса»

У водителей конкурентная зарплата, есть допвыплаты для новых сотрудников. Они работают в современном подвижном составе, для них созданы комфортные автобусные и электробусные парки, остановки со всеми удобствами.

Водители имеют возможность получить среднее и высшее образование для себя и своих детей за счет предприятия, им выплачивают стипендии при обучении на категорию «Д», а также бонусные выплаты по программе «Приведи друга». Также из преимуществ — увеличенный 42-дневный отпуск, льготный отдых на оздоровительной базе Транспортного комплекса, бесплатный проезд на наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральный».

Как стать частью команды московского транспорта, можно узнать на сайте, у чат-бота Александры, в центрах подбора персонала на станциях метро «Деловой центр», «Черкизовская», в Корпоративном университете московского транспорта, а также по телефонам: 8 (800) 220-22-02 и 8 (495) 622-22-22.

О конкурсе

«Московские мастера» проходят ежегодно. Это конкурс не только для водителей, но и для представителей 40 востребованных специальностей. Они соревнуются за звание лучших в профессии.

В этом году мероприятие проходит в 28 раз в рамках системы социального партнерства между правительством столицы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.

Москва — лидер по развитию электротранспорта

Столица на сегодня входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта, первый город в Европе по его количеству. Сейчас более 2350 электробусов обеспечивают работу свыше 210 маршрутов. Число поездок на электробусах в сутки достигло 1 млн.

Этот транспорт тише автобусов на 30% и меньше всего выбрасывает вредные вещества в окружающую среду. Технику обслуживают на 12 площадках столицы, ей управляют более 4 тыс. водителей.

Москва стала первым городом в РФ, который начал строить электробусные парки. «Красная Пахра» открылась в ТиНАО в 2022 году. Через год на севере столицы открылся парк «Митино», а затем — «Салтыковка» на востоке мегаполиса.

Электробусы обслуживают по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи в парки «Мосгортранса» компании сами обеспечивают работу техники.