Лучших машинистов и их помощников определили в Москве и Подмосковье

Почти 120 участников из восьми депо, десятки теоретических заданий и проверка знаний на практике — стартовавший в марте конкурс профмастерства среди специалистов локомотивных бригад ЦППК завершился. В финал вышли восемь машинистов и столько же помощников. Итоги конкурса подвели во вторник 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Испытания на знание технической эксплуатации железных дорог и должностных инструкций проходили в динамичном формате викторины. В течение 40 минут финалисты должны были правильно ответить на вопросы по работе электрических схем, тормозных систем и приборов безопасности, охране труда и не только.

Практические испытания проводились на тракционных путях моторвагонного депо Перерва, где участники демонстрировали знания конструкции оборудования, умение управлять электропоездом и выходить из нештатных ситуаций. Для этого было сформировано 25 разных заданий по неисправностям электрической части и пневматической схемы — например, обрыв тормозной магистрали, отсутствие зарядки тормозов или просто остановившийся локомотив.

По итогам конкурса первое место заняла локомотивная бригада Алексея Семенова и Виталия Лосева, она сегодня перевозит пассажиров на МЦД-4. На втором месте — машинист Павел Савин и помощник Никита Семин, бригада эксплуатационного депо МЦД-1. Третье место у Анны Чекулаевой и Андрея Маломошина — машиниста и помощника Московско-Тульского эксплуатационного депо.

«Такие мероприятия способствуют эффективному вовлечению сотрудников в рабочий процесс, вне зависимости от их стажа. В конкурсе принимали участие как опытные машинисты и их помощники, так и молодые люди, которые только окончили учебное заведение. При этом все они показали себя специалистами высокого уровня, на 100% готовыми отвечать за пассажиров и подвижной состав», — сказал начальник управления эксплуатации подвижного состава ЦППК Денис Шленов.

Первый в истории компании конкурс профессионального мастерства среди локомотивных бригад стартовал в марте. В нем приняли участие порядка 120 человек — машинисты и помощники из восьми депо. Занявшие с первое по третье места удостоены денежной премии от компании, а другие финалисты — поощрительных призов и дипломов. Все участники получат грамоты и именные значки.

Задача конкурса — дать сотрудникам локобригад возможность проявить себя, продемонстрировать мастерство и дать мотивацию для профессионального и творческого роста, выявить талантливых и творческих работников, повысить в них интерес к развитию навыков и уровня знаний, укрепить корпоративную культуру компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.