Лучше без игрушек: автоюрист рассказал, за что могут оштрафовать на дороге

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько заявил, что за подвески на зеркале заднего вида и игрушки под лобовым стеклом автомобиля можно получить штраф, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Любой предмет, который находится в салоне, формально считается грузом. А согласно правилам перевозки, груз должен размещаться так, чтобы не затруднять управление автомобилем, не ухудшать обзорность, не создавать опасность и так далее», — пояснил эксперт.

По его словам, общая норма о запрете на ограничение обзора водителя относится к любым приспособлениям в автомобиле. Речь идет, в том числе, о держателях для смартфона, игрушках на торпедо и тому подобных предметах.

Решение о штрафе может принять сотрудник ГИБДД: все очень субъективно. Предварительно специалист составит протокол, может сделать предупреждение или привлечь к ответственности по статье 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов».