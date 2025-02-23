Лопнуло на морозе: стало известно о новом заводском дефекте у китайских машин

Российские владельцы китайских автомобилей марки Geely массово жалуются, что заднее стекло лопается, не выдерживая морозов в минус 11 градусов. Предположительно, причиной неприятного бонуса к новому авто является заводской дефект, сообщает Mash .

По словам жителя Ростова-на-Дону, который недавно стал обладателем нового Geely, он утром прогрел двигатель и начал движение. Однако в салон полетели осколки стекла сразу после того, как «китаец» тронулся с места.

Мужчина решил обратиться к дилеру, чтобы решить проблему в рамках гарантийных обязательств и получить компенсацию за поврежденное стекло. В ходе обсуждения выяснилось, что другие владельцы Geely также сталкивались с подобной проблемой.

В ряде автосервисов рассказали, что повреждения стекол обычно происходят из-за ударов камней или других механических воздействий. Вероятно, при заводской установке заднего стекла были допущены ошибки.

На автомобильных форумах много жалоб от водителей, обнаруживших разбитое окно после ночной стоянки, однако в сервисе отказывают в гарантийном ремонте.

По итогам прошлого года Geely вошла в топ-3 иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Китайская компания продала почти 150 тыс. машин.