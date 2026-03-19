Люксовое авто по-русски: минимум 20 млн рублей и не для всех

Запуск новых российских моделей машин на базе бывшего завода Toyota возможен, но это будет нишевый и крайне дорогой продукт, сообщил РИАМО независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Если речь идет о новом бренде, даже если он не связан напрямую с Aurus, но это люкс-сегмент и объем, например, около 1 тыс. автомобилей в год, то там можно собрать что угодно. Но это будет автомобиль по бешеной цене, потому что значительная часть компонентов делается вручную. Это сразу другая экономика», – сказал Попов.

Он отметил, что там на каждой операции должен быть человек, независимо от того, собирает он 3 автомобиля в день или 300. Зарплату ему платят в любом случае.

«И когда эти затраты распределяются на 1 тыс. машин в год, становится понятно, какая будет итоговая цена. Минимально — это уже от 20 млн рублей. То есть это изначально дорогая, нишевая история, неподъемная для массового рынка», – пояснил эксперт.

Попов уточнил, что когда идет речь о локализованном производстве на территории России, и если не используются автокомпоненты, которые производятся массово где-то еще, это сразу задирает стоимость автомобиля.

