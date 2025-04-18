Ликсутов: в технополисе Москвы изготовили головное устройство для электромобиля

Компания «Некс-Т», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», создала линейку современных мультимедийных устройств с сенсорными экранами новейшего поколения для электромобиля «Атом», сообщил заммэра столицы в правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в столице активно развивают экологичный транспорт. Производителям предоставляют специальные статусы, земельные участки и налоговые льготы.

«Также по поручению мэра города Сергея Собянина на базе ОЭЗ „Технополис Москва“ успешно развивается кластер электромобилестроения, где ведущие игроки рынка работают над новыми технологиями, наращивают производство электротранспорта и комплектующих. Резидент особой экономической зоны „Технополис Москва“ разработал и выпустил линейку инновационных головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения и высокотехнологичной программно-аппаратной частью», — отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что это решение встраивается прямо в рулевое колесо. Изначально разработка предназначалась для российских автомобилей, но в дальнейшем ее смогут использовать и другие производители в качестве готового компонента.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, до конца года представят еще одну версию устройства, предназначенную для установки в центральную консоль автомобиля.

«Такой сенсорный дисплей позволит водителю управлять мультимедиа, навигацией, климат-контролем и другими системами транспортного средства, не отвлекаясь от дороги», — пояснил Гарбузов.

Производство высокотехнологичного оборудования будет организовано на собственных площадях компании в «Печатниках». Как рассказал гендиректор «NexTouch» Владимир Крикушенко, создание новой линейки мультимедийных систем для автомобилей — значимый шаг в развитии отечественного автопрома и цифровизации транспортного управления.

«Реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря всесторонней поддержке правительства Москвы и развитой инфраструктуре ОЭЗ „Технополис Москва“, где созданы благоприятные условия для развития современных технологий и эффективной кооперации», — рассказал Крикушенко.

Гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что компания «Некс-Т» стала резидентом особой экономической зоны в 2017 году. Этот статус дает предприятиям налоговые льготы и другие преимущества, позволяя направлять сэкономленные средства на расширение производства, ассортимента, а также на разработку новых технологий и патентование.