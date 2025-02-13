Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» улучшили транспортную доступность

В 2024 году для повышения комфорта сотрудников предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва» и жителей близлежащих районов были введены новые маршруты общественного транспорта, увеличена частота его движения, а также организованы шаттлы, которые помогают работникам промышленных зон экономить время при перемещении между площадками. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что транспортную доступность промышленных предприятий Москвы улучшают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.

«В 2024 году на территории ОЭЗ «Технополис Москва» запустили новые маршруты наземного городского транспорта. Например, новый маршрут 784 поехал до площадки практической подготовки колледжей в Рудневе, а также 74к – до площадки «Печатники»», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что время в пути до площадок «Алабушево», «Руднево» и «Печатники» благодаря этому уменьшилось на 15%.

Сегодня в состав столичной ОЭЗ входят 10 площадок, расположенных в Филях, Новой Москве, Некрасовке, Зеленограде и Текстильщиках. Каждая из них обладает своими преимуществами. Например, площадка «Печатники» пользуется популярностью для проведения крупных бизнес-мероприятий благодаря близости к центру города. Рядом с ней проходит Третье транспортное кольцо (ТТК), а также расположены станции метро, МЦД-2 и БКЛ «Текстильщики».

«Запущенные в декабре 2024 года рейсы до площадки «Печатники» под номером 74к в составе маршрута 74 позволили уменьшить время на дорогу от метро и МЦД до предприятий на площадке «Печатники». Близость к центру города существенно упрощает логистические процессы, улучшает доступность инфраструктуры и способствует привлечению квалифицированных специалистов для работы на столичных производствах», –отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Немалым преимуществом обладает площадка Индустриального парка «Руднево». Она расположена вблизи МКАД, имеет удобный съезд на федеральную трассу М5 «Урал», рядом находятся аэропорты «Жуковский» и «Домодедово». В свою очередь, зеленоградские площадки «Алабушево», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Микрон» расположены вблизи аэропорта «Шереметьево», а запуск МЦД-3 до станции «Крюково» существенно сократил время, за которое можно добраться из Москвы до производств на площадках.

«На зеленоградских площадках «Алабушево» и «Микрон» для удобства и сокращения времени передвижения с февраля 2024 года организовали два шаттла. В утреннее и вечернее время они перевозят пассажиров в центр Зеленограда и на станцию «Крюково»», – отметил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Площадка индустриального парка «Руднево» также обладает значительными преимуществами. Она находится недалеко от МКАД, имеет удобный выезд на федеральную трассу М5 «Урал», а рядом расположены аэропорты «Жуковский» и «Домодедово». В свою очередь, зеленоградские площадки «Алабушево», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Микрон» расположены вблизи аэропорта «Шереметьево», а запуск МЦД-3 до станции «Крюково» значительно сократил время в пути из Москвы до производственных зон.

«На зеленоградских площадках «Алабушево» и «Микрон» для удобства и сокращения времени передвижения с февраля 2024 года организовали два шаттла. В утреннее и вечернее время они перевозят пассажиров в центр Зеленограда и на станцию «Крюково»», – отметил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.