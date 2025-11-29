Ликсутов: столичный производитель помог оцифровать документ о начале строительства метро

Корпорация ЭЛАР оцифровала для системы Росархива УИАД постановление «О строительстве Московского метрополитена», принятое 20 марта 1933 года, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Документ впервые представлен в электронном виде и будет доступен через интернет.

«Московское метро — это не просто транспортная система, а символ инженерной мысли и технологического прогресса столицы. Метрополитен, который в этом году отмечает свое 90-летие, бьет рекорды по темпам развития. С 2011 года сеть выросла в 1,7 раза, общая протяженность путей превысила 560 километров, а количество станций достигло 306 с учетом МЦК. Каждый желающий может детально его изучить», — прокомментировал Ликсутов.

Для поиска информации необходимо задать запрос по названию архива, фонда, описи или дела, а также по аннотациям и ключевым словам. В базе уже доступно свыше 67 тыс. фондов, 106 тыс. описей и 23,8 млн заголовков архивных дел.

«Вся работа — от сканирования и постобработки до распознавания текста и публикации постановления — выполнена усилиями и на базе собственных разработок столичного производителя планетарных сканеров и программных платформ ЭЛАР. Документ вошел в Государственную информационную систему удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД) — единую цифровую точку доступа, где уже объединены электронные описи 13 федеральных архивов», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Система включает в себя документы Государственного архива РФ, Российского государственного архива экономики, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного архива литературы и искусства и других крупнейших хранилищ страны.

«Сегодня документы о строительстве московского метро и миллионы других архивных дел стали доступны онлайн благодаря ГИС УИАД. Главная идея проекта — объединить ресурсы архивов и сделать их доступными каждому, кто интересуется историей, родословной или исследовательской работой. Поиск и просмотр каталогов доступны бесплатно и без регистрации, а для исследователей предусмотрен удаленный доступ к электронным копиям с возможностью расширенного поиска и заказа документов онлайн», — добавила директор Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Марина Малютина.

ГИС УИАД (Государственная информационная система удаленного использования архивных документов) разработана московской компанией ЭЛАР по заказу Федерального архивного агентства.