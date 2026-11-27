В столичном районе Отрадное на финальной стадии находится проект промышленного парка «AFI Пром Алтуфьево». Главное конкурентное преимущество комплекса — транспортная доступность: площадка находится рядом с несколькими станциями метро и МЦД, а дорожная сеть обеспечит быстрые маршруты к основным магистралям города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе продолжается развитие промышленной инфраструктуры. Особое внимание уделяется транспортной доступности производственных площадок.

«Одним из таких объектов станет промышленный парк в районе Отрадное, расположенный вблизи станций метро, МЦД и ключевых магистралей. Это обеспечит предприятиям удобные условия для организации грузовых перевозок, а их сотрудникам — возможность комфортно добираться до работы», — отметил Ликсутов.

Из парка можно будет напрямую выехать на Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Оттуда до Северо-Восточной хорды, МКАД и Третьего транспортного кольца — 15 минут пути. Проект реализуется по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, программа МПТ позволяет развивать в столице современные промплощадки и обеспечивать предприятия необходимыми условиями для размещения и расширения производства.

«Одним из таких проектов стал многоэтажный промышленный парк „AFI Пром Алтуфьево“ формата лайт индастриал общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. Его инфраструктура рассчитана на размещение компаний из сфер обрабатывающей промышленности и инновационного сектора, которые смогут организовать производственные процессы в пределах единого комплекса. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано более 3,5 тысячи рабочих мест», — пояснил Гарбузов.

Строительство ведется на участке площадью пять гектаров. Мосгосстройнадзор контролирует проект на всех этапах.

Как уточнил председатель ведомства Антон Слободчиков, с начала работ в октябре 2025 года инспекторы провели на площадке четыре контрольно-надзорных мероприятия. В ходе выездов проверялось соответствие выполненных работ и использованных материалов утвержденным проектным и архитектурно-градостроительным решениям.

Отличительная черта парка — транспортная инфраструктура внутри самого здания. В четырехэтажном комплексе предусмотрены две автомобильные рампы: по ним грузовой транспорт сможет подниматься на любой этаж и доставлять сырье или отгружать готовую продукцию прямо у каждого помещения.

Генеральный директор AFI Development Евгений Поташников подчеркнул, что расположение объекта внутри МКАД для многих предприятий имеет решающее значение, поскольку это прямо влияет на скорость доставки продукции.

«При этом не менее важна и удобная локация для сотрудников. Чтобы привлечь высококвалифицированные кадры, сегодня недостаточно просто предоставить производственные площади: важны комфортные офисные пространства в составе промышленного объекта, развитая инфраструктура и легкая дорога до работы. Именно эти преимущества отличают „AFI Пром Алтуфьево“. Многоэтажный промышленный комплекс формата лайт индастриал задает новые стандарты индустриальной недвижимости Москвы: на одной площадке можно проводить научные исследования и тут же запускать процесс производства», — уточнил Евгений Поташников.

Он добавил, что благодаря такому формату внедрение передовых технологий ускоряется, а возможности развития инновационного сектора столицы расширяются.

Программу МПТ реализуют с 2020 года. Она охватывает почти все районы Москвы. В рамках программы инвесторы построят около 340 объектов суммарной площадью 11 млн. кв. м.

Среди них — новые учреждения спорта, культуры и образования, торговые и офисные центры, а также промпредприятия.

Всего в развитие Москвы направят около 4 трлн рублей, что позволит создать около 500 тыс. новых рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.