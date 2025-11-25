Ликсутов: Москва заключила пять офсетных контрактов в сфере транспорта

Договоры со встречными инвестиционными обязательствами станут важной частью дальнейшего перехода столичного транспорта на отечественные технологии, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Одной из задач стратегии развития промышленности города — поддержка создания новых производств.

«Офсетные контракты — драйверы развития передовых технологий в промышленности. В соответствии с распоряжением Мэра Москвы столицазаключает такие договоры по всем направлениям городского хозяйства. Совокупный объем частных инвестиций в расширение и модернизацию производства высокотехнологичной продукции для городского транспорта и обеспечения безопасности на дорогах составит около 2,6 млрд рублей», — уточнил Ликсутов.

С начала года столицы заключила пять офсетных контрактов, по которым инвесторы будут поставлять продукцию для городского транспорта, три производства локализуются на площадках ОЭЗ «Технополис Москва».

«На территории особой экономической зоны по офсетам компании будут выпускать новые высокотехнологичные устройства по продаже проездных билетов, модули защищенного доступа для оснащения турникетов, валидаторов, билетных касс и современные турникеты с возможностью оплаты по биометрии. Объем частных инвестиций в создание этих производств составит около 1,4 млрд рублей», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для повышения безопасности дорожного движения впервые в столице будет локализовано производство дорожных знаков полного цикла. Также в рамках офсета на московском заводе «Спецкабель» организуют выпуск 315 наименований продукции для использования в метрополитене.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в общей сложности Москва заключила уже 36 офсетных контрактов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др.