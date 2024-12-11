Ликсутов: автомобилисты проехали 10 млн раз по проспекту Багратиона

За счет появления проспекта Багратиона время в пути от МКАД к деловому центру «Москва-Сити» уменьшилось на 30 минут. Магистраль была введена в эксплуатацию в сентябре 2023 года и с этого момента по ней проехали уже свыше 10 млн раз, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что, в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина, в Москве привлекают инвесторов для создания объектов инфраструктуры при помощи механизмов государственно-частного партнерства.

«В рамках крупнейшего по стоимости и масштабам концессионного соглашения столицы год назад в эксплуатацию ввели проспект Багратиона. За 14 месяцев с момента пуска движения автомобилисты проехали по магистрали более 10 млн раз. Благодаря появлению новой дороги время в пути от МКАД до „Москва-Сити“ сократилось на 30 минут, перепробег в среднем уменьшился на 3 км», — отметил Ликсутов.

В длину проспект Багратиона превышает 20 км. Около трети дороги реализовали в форме эстакады. Концессионное соглашение заключили на 40 лет.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, для проектов дорожного строительства требуются крупные капиталовложения. В создание проспекта Багратиона инвестировали свыше 68 млрд рублей.

«Применение концессионного механизма позволило городу минимизировать бюджетные траты на строительство и ввести объект в эксплуатацию опережающими темпами. Новая автомагистраль улучшила транспортное обслуживание 1,5 млн жителей Москвы и Подмосковья», — сказал Гарбузов.

Проект реализовали за счет совместных инвестиций пенсионных фондов группы «Газпром» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а организатором финансирования стало ЗАО «Лидер».

Как сказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев, концессионное соглашение учитывало интересы всех сторон.

«Город получил уникальный по масштабу и технологическим решениям объект инфраструктуры, а инвесторы — устойчивый гарантированный доход от платной эксплуатации в период действия соглашения. Надежность партнера служит дополнительной гарантией защиты вложенных инвестиций», — пояснил Янев.

Правительство столицы заключило с 2014 года 7 концессионных соглашений и одно ГЧП-соглашение. Оно подразумевает возведение на средства инвесторов важных для Москвы объектов в области гостиничного и жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и дорожного строительства. Суммарный объем частных инвестиций по данным соглашениям составит около 124,5 млрд рублей.