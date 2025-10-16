Льготники смогут бесплатно ездить по маршрутам между Москвой и Подмосковьем

Мособлдума сохранила право бесплатного проезда льготных категорий граждан по смежным региональным маршрутам между Москвой и Подмосковьем, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев объяснил, что соглашение о запуске таких маршрутов заключено между Дептрансом Москвы и Минтрансом Подмосковья 15 января 2025 года.

«Неурегулированным оставался вопрос проезда ряда льготных категорий по смежным маршрутам после их передачи оператору перевозок города Москвы. Проблема могла затронуть 264 тыс. человек. И сегодня мы приняли закон, которым сохранили для льготников прежнее право пользоваться смежными маршрутами бесплатно», — подчеркнул парламентарий.

По ссылке можно найти перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд, в том числе на смежных маршрутах.

В настоящий момент действует уже 6 таких маршрутов: от метро «Планерная» до ЖК «Эдем» (№ 1434); от метро «Беломорская» до мкр. Новогорск, Химки (№ 1343); от метро «Планерная» до Химок (№ 1383); от метро «Сходненская» до ЖК «Велтон парк» (№ 1873а); от метро «Сходненская» до ЖК «Мишино» (№ 1971); от метро «Беломорская» до мкр. Клязьма, Химки (№ 1342к).

До конца года планируется запустить 25 новых смежных автобусных маршрутов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что порядка 8 тыс. автобусов курсирует на маршрутах Подмосковья на сегодняшний день. Автопарк регулярно пополняется.

«Передали „Мострансавто“ 20 новых автобусов ЛиАЗ. Уже завтра они выйдут на маршруты в Балашихе, Подольске, Щелкове, Орехово-Зуеве и других округах — там, где обновление транспорта особенно востребовано», — написал глава региона.

