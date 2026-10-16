Летающая Tesla может потребовать новой категории водительских прав

Для управления Tesla Roadster с функцией полета может понадобиться новая категория прав и дополнительное обучение. Такой сценарий допустил автоюрист Лев Воропаев, сообщает «Вечерняя Москва» .

Илон Маск представил электрокар Tesla Roadster с реактивными ускорителями. Машина может летать, переворачиваться в воздухе и менее чем за секунду разгоняться до скорости более сотни километров в час.

По словам Воропаева, способность передвигаться по воздуху может потребовать сертификации машины как летательного объекта. При этом Tesla сочетает наземный и воздушный транспорт, поэтому однозначно определить ее статус сложно. Другой вариант — сертифицировать ее как обычный автомобиль, отключив летательные функции.

«Если автомобиль пройдет сертификацию и допуск, то при ввозе в РФ в нем могут ограничить некоторые функции. От производителя потребуют, например, убрать опцию полета и реактивные двигатели, позволяющие очень быстро разгоняться», — объяснил автоюрист.

Воропаев не исключил появления в России машины со всеми функциями. По его мнению, допуск к обычным дорогам в таком случае потребует изменений в правилах дорожного движения и федеральном законодательстве. Обычной категории B для управления в воздухе будет недостаточно.

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