Легкоатлет Сергиева Посада стал серебряным призером Всероссийского старта

12 и 13 июля в городе Подольск состоялся Всероссийский старт по легкой атлетике серии «Гран-При» Московской области. Шестой год подряд соревнования собирают лучших атлетов страны в двух возрастных категориях: до шестнадцати и до восемнадцати лет. Участники отмечают высокий уровень организации соревнований. Известные спортивные комментаторы И. Чен и К. Морозов освещали дни соревнований, прямую трансляцию провел канал «Матч ТВ». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Честь Сергиево-Посадского округа в двух видах программы — беге на сто и двести метров защищал воспитанник спортивной школы «Центр» Антон Ионин. Вместе с юношей в дисциплинах приняли участие сорок восемь спортсменов.

В первый соревновательный день на спринтерской стометровке Антону удалось пробиться в финальный забег из восьми лучших спринтеров и завоевать там серебряную медаль, с результатом 11,77 секунд. На следующий день нашему спортсмену в упорнейшей борьбе на двухсотметровой дистанции в предварительных забегах и финале вновь покорилась вторая ступень пьедестала с личным рекордом 23,08 сек.

Впереди Чемпионат Московской области, который пройдет 17 и 18 июля в городе Жуковский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.