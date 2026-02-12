Легендарные мотоциклы Jawa вернутся на российский рынок

сегодня в 11:57

В России можно будет вновь приобрести легендарные мотоциклы Jawa из Чехии, сообщает газета « Известия ».

Мотоциклетная марка намерена возобновить официальные продажи в России. На данный момент дистрибьютор уже получил одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 4 модели: Jawa 300 CL, 350 CL, 42 и 42 FJ.

Мотоциклы производятся в Индии компанией Classic Legends Private Limited (входит в концерн Mahindra and Mahindra), которая владеет лицензией на использование дизайна и бренда чехов. Стартовая модель линейки, Jawa 300 CL, оснащается одноцилиндровым четырехтактным двигателем жидкостного охлаждения объемом 295 куб. см.

Параллельно ведется работа над сертификацией двухтактных моделей чешского производства Style и Retro. Первая партия техники из Чехии уже подготовлена к отгрузке. Поставки мотоциклов индийской и чешской сборки будут осуществляться в Россию параллельно.

