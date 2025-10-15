сегодня в 17:55

Lamborghini Urus оказался наиболее продаваемой люксовой машиной в России

Автомобиль Lamborghini Urus в сентябре занял первое место в рейтинге продаж люксовых машин в РФ. Он обошел даже Rolls Royce Cullinan, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В сентябре продали 15 авто Lamborghini Urus. С таким результатом модель заняла первое место в рейтинге.

Rolls-Royce Cullinan купили 13 раз. Он оставался лидером продаж предыдущие 8 месяцев.

На третьем месте оказался Bentley Bentayga, которую купили 10 раз. Четвертое занял Bentley Continental GT, проданный 7 раз. На пятом месте – Rolls-Royce Phantom, его купили всего три раза.

За 9 месяцев 2025 года в России суммарно продали 511 новых люксовых авто. Это на 26% больше, чем в январе-сентябре 2024 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.