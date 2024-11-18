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LADA Largus попала в топ-5 самых продаваемых авто в России

По итогам 46-й недели универсал LADA Largus попал в топ-5 модельного рейтинга отечественного авторынка, сообщает Autostat .

К такому выводу пришли эксперты после анализа статистики продаж новых легковых автомобилей. С 11 по 17 ноября текущего года в РФ продали 971 универсал LADA Largus. Таким образом, данная модель заняла четвертую строчку в рейтинге самых продаваемых легковых машин в стране.

На 45-й неделе Largus был на восьмом месте.

Выше данного авто по итогам 46-й недели находятся LADA Granta (продано 3319 штук), LADA Vesta (1755 штук) и Haval Jolion (1355 штук).

В топ-10 еще вошли Chery Tiggo 4 PRO, LADA Niva Legend, LADA Niva Travel, Belgee X50, Chery Tiggo 7 PRO Max и Haval M6. Этих моделей купили в диапазоне 630-950 машин.

Всего за минувшую неделю в России реализовали 25,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 5,5% меньше показателей 45-й недели.