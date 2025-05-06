Кузбасский мост снова перекроют после окончания празднования Дня Победы 9 мая

Стоит отметить, что в прошлом году из-за перекрытия город столкнулся с многокилометровыми пробками. Жители правого берега Томи часами добирались на работу и обратно домой. Тогда было принято решение исправить данную ситуацию в зимний сезон, власти перенесли ремонтные работы на весну.

Известно, что уже 10 мая на Кузбасском мосту снова перекроют движение. Дмитрий Анисимов добавил, что перекрытие начнется как только кемеровчане разъедутся по домам после праздничного салюта в День Победы. После этого строители установят ограничительные блоки.

«Задача в этом году — полностью привести мост в порядок. Для этого предстоит выполнить ряд работ — снять асфальт, бетонную стяжку, добраться до несущих конструкций моста и отремонтировать их», — заявил глава региона.

После ремонта ожидается увидеть на мосту обновленную проезжую часть, установленные новые перила, освещение. Особое внимание будет уделено замене деформационных швов, которые сейчас, по мнению Анисимова, находятся в «плачевном состоянии».

Также будет изменена схема движения на Кузбасском мосту и установлены камеры для выявления нарушений. На подъезде к мосту дорога будет сужаться, движение транспорта будет проходить по одной полосе, однако для общественного транспорта планируют выделить отдельную полосу.