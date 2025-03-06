Кутузовский проспект в Москве перекрыли из-за рабочего визита Путина и Собянина

В Москве на Кутузовском проспекте было перекрыто движение транспорта. Это связано с рабочим визитом президента РФ Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина, сообщает Msk1.ru со ссылкой на « Ведомости ».

Проспект перекрыли 6 марта примерно с 12 часов. В результате в сторону центра образовалась пробка.

Выяснилось, что проспект был перекрыт из-за рабочего визита Путина и Собянина. 6 марта они посетят филиал фонда «Защитники Отечества» в Москве.

Президент РФ ознакомится с работой центра и отдельно побеседует с сотрудницами фонда в преддверии 8 Марта.

Накануне столичный Дептранс сообщал, что в четверг из-за мероприятия не будет работать остановка «Береговой проезд» для автобусов 73, 152 и 653 в сторону станции метро «Пионерская».