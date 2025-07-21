«Кубок мужества» среди ветеранов боевых действий пройдет в Серпухове 26 июля

Фестиваль соберет участников вооруженных конфликтов, имеющих статус «ветеран боевых действий», из различных регионов России. Спортсмены продемонстрируют свои силы и навыки в следующих дисциплинах: пауэрлифтинге (жим лежа), спортивном метании ножа, адаптивном гиревом спорте и адаптивном боксе.

Торжественная церемония открытия состоится 26 июля в 12:00.

«Кубок мужества» направлен на развитие адаптивных видов спорта, укрепление связей между спортивными организациями инвалидов, социальными и патриотическими объединениями, популяризацию здорового образа жизни и содействие патриотическому воспитанию населения посредством спорта. Турнир пройдет в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Организаторами фестиваля выступают министерство спорта Российской Федерации, министерство физической культуры и спорта Московской области, администрация городского округа Серпухов, серпуховское отделение Ассоциации ветеранов СВО, федерация смешанного объединенного единоборства (ММА), московская областная федерация пауэрлифтинга, московская областная федерация спортивного метания ножа.

Место проведения: Московская область, городской округ Серпухов, п. Большевик, ул. Клубная, д. 1, Дворец спорта «Надежда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

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