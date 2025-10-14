сегодня в 19:00

Крупнейший мост-конкорс на МЦД построили в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов проверил ход реконструкции станции Железнодорожная. Также в обходе приняли участие жители городского округа Балашиха и представители порядной организации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Следующим этапом станет демонтаж четвертой платформы и завершение строительства северного вестибюля станции. Завершение работ запланировано на третий квартал 2026 года», — отметил Тарас Ефимов.

По результатам проведенных работ построен крупнейший на Московских центральных диаметрах мост-конкорс, площадь которого составляет пять тысяч квадратных метров. Также на станции Железнодорожная установили 15 эскалаторов и 7 лифтов.

Все платформы будут оснащены навесами, защищающими от солнца и осадков, дополнительными источниками освещения, лавочками и навигацией для более удобного ориентирования.

Реконструкция станции Железнодорожная в Балашихе позволит повысить комфорт жителей и гостей округа, сделав транспорт более доступным и безопасным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.