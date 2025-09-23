Кровлю начали устраивать на пешеходном переходе в Лобне

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через ж/д Савеловского направления. Он соединит улицы Кольцевую и Полевую. Сейчас строители завершили демонтаж временных опор и приступили к устройству кровли, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Общая строительная готовность перехода составляет более 60%. Сейчас активно ведутся работы на башнях-сходах: в башне со стороны улицы Полевой выполняется кирпичная кладка технического помещения и монтаж подмостей для последующего остекления. В башне со стороны улицы Кольцевой продолжается бетонирование разворотных площадок и лестничных сходов, а также устройство кровли. Полностью завершить строительные работы и открыть переход для пешеходов планируется в IV квартале 2025 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На пролетном строении уже выполнен монтаж смотровых ходов и подливка опорных частей, ведется армирование пешеходной части и установка прогонов для устройства кровли.

Новый пешеходный переход обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Надземный пешеходный переход будет включать в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан. Переход оснастят антивандальным остеклением, внутренним освещением, а также проведут благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.