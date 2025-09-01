Красногорск принял фестиваль велосипедного спорта «Велофест Липовая Роща»

В парке «Липовая Роща» городского округа Красногорск на выходных состоялся фестиваль для всех любителей велосипедного спорта — «Велофест Липовая Роща», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках фестиваля прошли соревнования в дисциплинах маунтинбайк и кросс-кантри сразу для нескольких возрастных категорий. Любители велоспорта от 6 до 12 лет преодолели один круг по парку, от 13 до 14 лет — два круга, а велосипедисты от 15 лет и старше трижды проехали вокруг парка.

Самым молодым участником заездов стал Артемий Лаврухин. В этом году ему исполнилось шесть лет, но возраст не помешал юному спортсмену занять второе место в возрастной группе до 12 лет. Самыми возрастными участниками соревнований стали 42-летние Максим Ельцов и Алексей Рыжанков. Отметим, что Максим Ельцов завоевал «золото» в категории участников старше 2010 г. р.

​После гонок для всех спортсменов и гостей фестиваля состоялись открытые двухчасовые тренировки и мастер-классы по езде на беговеле и ВМХ. Также все желающие приняли участие в развлекательной программе с розыгрышем призов. Кроме того, гости фестиваля насладились выступлением девушек-барабанщиц из коллектива «Emotion».

​Напомним, что в прошлом году в лесопарке «Липовая Роща» в городском округе Красногорск завершился третий этап благоустройства, в ходе которого были оборудованы специальные павильоны: зона отдыха для велосипедистов и просторный пункт проката. Новые сооружения органично вписаны в природный ландшафт и бережно расположены среди существующих деревьев. Фасады из натурального дерева гармонично сочетаются с деревянными беседками и мостами, создавая единый архитектурный ансамбль. Продуманная система освещения вдоль пешеходных дорожек обеспечивает комфорт и безопасность для пешеходных и велопрогулок в вечернее время.

​«Вело Фест» проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.