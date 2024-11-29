В Красногорске в 2025 году появятся новые дороги

В этом году в Красногорске были реализованы проекты по строительству новых дорог и путепроводов, а также запланированы работы на 2025 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новая дорога, ведущая к Детскому клиническому центру имени Л. М. Рошаля, была завершена в текущем году. Центр является ведущим медицинским учреждением для детей в регионе, и улучшенный доступ к нему значительно облегчит жизнь пациентам и их семьям.

Строительство путепровода через железнодорожные пути МЖД в Аникеевке продолжается. Путепровод длиной 1400 метров строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент готовность объекта составляет 70%, и открытие движения планируется в текущем году.

Новая дорога, соединяющая Пятницкое шоссе с выездом из Юрлова и проходящая через посёлок Отрадное, будет построена. Ее протяженность составит более 5,2 км, и дорога будет иметь четыре полосы движения. Это улучшит транспортную ситуацию в Красногорске.

В Опалихе будет возведен мост длиной 137 метров, который соединит улицы Мира и Ольховую. Мост станет частью транспортной развязки длиной около 1,4 километра. Новый мост обеспечит безопасное движение для экстренных служб и личного транспорта, а также повысит безопасность поездов на Рижском направлении МЖД.

Продолжается строительство тоннеля, который соединит Путилковское шоссе с новой трассой. Это улучшит транспортную ситуацию и обеспечит более комфортное движение транспорта.

В 2025 году планируется дальнейшее развитие дорожной сети в Красногорске. Будут продолжены работы по строительству путепроводов и дублеров дорог, что поможет улучшить транспортную доступность для жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.