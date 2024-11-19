Конкурс стихов и песен «Азбука безопасности дорожного движения» пройдет до 18 декабря

Транспорт

С 18 ноября до 18 декабря будет проходить II всероссийский конкурс стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения», направленный на профилактику ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Конкурс чтецов стихов и исполнителей песен по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческие навыки и способности.

Задачи конкурса:

  • активизация деятельности  образовательных учреждений  по обучению воспитанников  нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;
  • повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности;
  • приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;
  • привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;
  • развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;
  • формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
  • пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;
  • развитие творческих способностей детей;
  • создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей;
  • воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям;
  • выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов;
  • формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;
  • формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения;
  • формирование фонда стихотворных и песенных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения.

К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 4 до 17 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса
строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru; http://www.fond-edykina.ru/
http://new.fond-edykina.ru/index.php.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(903)947-66-81, 8(967)640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram), прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни.