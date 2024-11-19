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Конкурс стихов и песен «Азбука безопасности дорожного движения» пройдет до 18 декабря

С 18 ноября до 18 декабря будет проходить II всероссийский конкурс стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения», направленный на профилактику ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Конкурс чтецов стихов и исполнителей песен по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческие навыки и способности.

Задачи конкурса:

активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности;

приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;

развитие творческих способностей детей;

создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей;

воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям;

выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов;

формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;

формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения;

формирование фонда стихотворных и песенных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения.

К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 4 до 17 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса

строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru; http://www.fond-edykina.ru/

http://new.fond-edykina.ru/index.php.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(903)947-66-81, 8(967)640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram), прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни.