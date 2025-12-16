Комплексы фиксации в Подмосковье выявили более 1 млн нарушений ремней безопасности

С начала 2025 года комплексы фотовидеофиксации в Московской области зафиксировали свыше 1 миллиона случаев непристегнутых ремней безопасности у водителей и пассажиров, сообщает пресс-служба минтранса Подмосковья.

С начала 2025 года в Московской области комплексы фотовидеофиксации выявили более 1 миллиона случаев непристегнутых ремней безопасности у водителей и пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. По его словам, сейчас треть комплексов в регионе способны распознавать такие нарушения, а всего работают более 1,8 тысячи стационарных комплексов.

Более 500 комплексов с начала года зафиксировали свыше 986,4 тысячи случаев среди водителей и более 17,3 тысячи — среди пассажиров. Нарушителям автоматически выписывают штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В ведомстве напомнили, что использование ремня безопасности снижает риск гибели при ДТП на 45–50% для водителей и пассажиров на передних сиденьях и примерно на 25% — для пассажиров на задних сиденьях. Минтранс Подмосковья призвал соблюдать правила и пристегиваться на всех местах в автомобиле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.