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В ночь с 22 на 23 мая из-за ремонтных путевых работ на станции Новоиерусалимская будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В связи с этим «Центральная ППК» назначила компенсационные автобусы.

Он отправится 23 мая в 3:40 от железнодорожного вокзала Шаховской с остановками:

3:52 — автобусная остановка «Стариково»,

3:56 — автобусная остановка «Зденежье»,

4:00 — автобусная остановка «Назарьево»,

4:02 — автобусная остановка «Дачи»,

4:05 — автобусная остановка «Афанасово»,

4:05 — автобусная остановка «Сады Малахит»,

4:10 — автобусная остановка «Зубово»,

4:25 — железнодорожная станция «Волоколамск».

Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.