Компенсационные автобусы ЦППК запустят на Горьковском направлении 8 сентября

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8 сентября скорректирован график движения пригородных поездов на Горьковском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы отправлением от автостанции Электрогорска в 5:10, 6:35, 8:00 и прибытием к вокзалу Павловского Посада в 5:45, 7:10, 8:35. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отправлением от вокзала Павловского Посада в 5:55, 7:15 и прибытием к автостанции Электрогорска в 6:30, 7:50.

Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.