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Компенсационные автобусы ЦППК в октябре на Савеловском направлении

В октябре скорректирован график движения график движения поездов дальнего пригорода на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

В будние дни октября компенсационные автобусы будут курсировать:

От станции Дмитров отправлением в 10:15 с остановками:

10:55 — Станция Вербилки,

11:00 — Ново-Никольское,

11:05 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

11:10 — Станция Власово,

11:15 — Растовцы,

11:25 — Талдом,

11:45 — Титово-1,

11:55 — Савелово (г. Кимры).

От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 11:40 с остановками:

11:50 — Титово-1,

12:10 — Станция Талдом,

12:20 — Растовцы,

12:25 — Станция Власово,

12:30 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

12:35 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1),

12:40 — Станция Вербилки,

13:20 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дубна отправлением в 11:10 с остановками:

11:20 — Станция Большая Волга,

11:27 — Карманово,

11:32 — 2-й участок,

11:37 — Мельдино-1,

11:45 — Темпы,

11:55 — Платформа Запрудня,

12:10 — Станция Вербилки,

12:50 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дубна отправлением в 16:30 с остановками:

16:40 — Станция Большая Волга,

16:47 — Карманово,

16:52 — 2-й участок,

16:57 — Мельдино-1,

17:05 — Темпы,

17:15 — Платформа Запрудня,

17:30 — Станция Вербилки.

В зависимости от ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.