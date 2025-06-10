Компенсационные автобусы «Центральной ППК» введут на Савеловском направлении 16 июня

16 июня внесены изменения в график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим «Центральная ППК» назначила компенсационные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От станции Дмитров отправлением в 14:30 с остановками:

• 15:10 — Станция Вербилки,

• 15:25 — Платформа Запрудня,

• 15:35 — Темпы,

• 15:43 — Мельдино-1,

• 15:48— 2-й участок,

• 15:53 — Карманово,

• 16:00 — Станция Большая Волга,

• 16:10 — Станция Дубна.

От станции Дубна отправлением в 11:30, 16:30 с остановками:

• 11:40, 16:40 — Станция Большая Волга,

• 11:47, 16:47 — Карманово,

• 11:52, 16:52 — 2-й участок,

• 11:57, 16:57 — Мельдино-1,

• 12:05, 17:05 — Темпы,

• 12:15, 17:15— Платформа Запрудня,

• 12:25, 17:25 — Станция Вербилки.

От станции Большая Волга отправлением в 14:20 с остановками:

• 14:27 — Карманово,

• 14:32 — 2-й участок,

• 14:37 — Мельдино-1,

• 14:45 — Темпы,

• 14:55 — Платформа Запрудня,

• 15:05 — Станция Вербилки,

• 15:45 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дмитров отправлением в 12:20, 13:20 с остановками:

• 12:31, 13:31 — Яхрома (стадион),

• 12:41, 13:41 — Деденево,

• 12:46, 13:46 — Варварино, остановка «Деревня Морозки»,

• 12:51, 13:51 — Станция Икша.

Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.