сегодня в 13:56

Компенсационные автобусы «Центральной ППК» на Савеловском направлении в ноябре

До 12 ноября скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим «Центральная ППК» назначила компенсационные автобусы по будням, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

От станции Вербилки отправлением в 9:50, 10:50 с остановками:

10:05, 11:05 — Платформа Запрудня,

10:15, 11:15 — Темпы,

10:23, 11:23 — Мельдино-1,

10:28, 11:28 — 2-й участок,

10:33, 11:33 — Карманово,

10:40, 11:40 — Станция Большая Волга,

10:50, 11:50 — Станция Дубна.

От станции Дубна отправлением в 11:30 с остановками:

11:40 — Станция Большая Волга,

11:47 — Карманово,

11:52 — 2-й участок,

11:57 — Мельдино-1,

12:05 — Темпы,

12:15 — Платформа Запрудня,

12:25 — Станция Вербилки,

13:05 — Автостанция Дмитров.

От станции Большая Волга (Дубна) отправлением в 14:20 с остановками:

14:27 — Карманово,

14:32 — 2-й участок,

14:37 — Мельдино-1,

14:45 — Темпы,

14:55 — Платформа Запрудня,

15:05 — Станция Вербилки.

Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: «Центральная ППК», МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.