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Компенсационные автобусы назначены на Савеловском направлении в ноябре

По будним дням ноября скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 11:40 с остановками:

11:50 — Титово-1;

12:10 — Станция Талдом;

12:20 — Растовцы;

12:25 — Станция Власово;

12:30 — Вотря (сельское поселение Гуслевское);

12:35 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1);

12:40 — Станция Вербилки;

13:20 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дмитров отправлением в 8:40, 10:20, 14:20 с остановками:

9:20, 11:00, 15:00 — Станция Вербилки;

9:35, 11:15, 15:15 — Платформа Запрудня;

9:45, 11:25, 15:25 — Темпы;

9:53, 11:33, 15:33 — Мельдино-1;

9:58, 11:38, 15:38 — 2-й участок;

10:03, 11:43, 15:43 — Карманово;

10:10, 11:50, 15:50 — Станция Большая Волга;

10:20, 12:00, 16:00 — Станция Дубна.

От станции Дубна отправлением в 10:20 с остановками:

10:30 — Станция Большая Волга,

10:37 — Карманово;

10:42 — 2-й участок;

10:47 — Мельдино-1;

10:55 — Темпы;

11:05 — Платформа Запрудня;

11:20 — Станция Вербилки;

12:00 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дубна отправлением в 11:10, 16:30 с остановками:

11:20, 16:40 — Станция Большая Волга;

11:27, 16:47 — Карманово;

11:32, 16:52 — 2-й участок;

11:37, 16:57 — Мельдино-1;

11:45, 17:05 — Темпы;

11:55, 17:15 — Платформа Запрудня;

12:10, 17:30 — Станция Вербилки.

От станции Большая Волга (г. Дубна) отправлением в 14:20 с остановками:

14:37 — Карманово;

14:42 — 2-й участок;

14:47 — Мельдино-1;

14:55 — Темпы;

15:05 — Платформа Запрудня;

15:20 — Станция Вербилки;

16:00 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дмитров отправлением в 10:15 с остановками:

10:55 — Станция Вербилки;

11:00 — Ново-Никольское;

11:05 — Вотря (сельское поселение Гуслевское);

11:10 — Станция Власово;

11:15 — Растовцы;

11:25 — Талдом;

11:45 — Титово-1;

11:55 — Савелово (г. Кимры).

В зависимости от ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Пассажирам важно обратить внимание, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.