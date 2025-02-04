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Компенсационные автобусы назначены на Савеловском направлении в феврале

В рабочие дни до конца февраля скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим «Центральная ППК» назначила компенсационные автобусы по будням, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От станции Дмитров отправлением в 9:55 с остановками:

10:35 — станция Вербилки,

10:50 — платформа Запрудня,

11:00 — Темпы,

11:08 — Мельдино-1,

11:13 — 2-й участок,

11:18 — Карманово,

11:25 — станция Большая Волга,

11:35 — станция Дубна.

От станции Дубна отправлением в 11:40 с остановками:

11:50 — станция Большая Волга,

11:57 — Карманово,

12:02 — 2-й участок,

12:07 — Мельдино-1,

12:15 — Темпы,

12:25 — платформа Запрудня,

12:40 — станция Вербилки,

13:20 — автовокзал Дмитров.

От станции Дмитров отправлением в 10:00 с остановками:

10:40 — станция Вербилки,

10:45 — Ново-Никольское,

10:50 — Вотря (сельское поселение гуслевское),

10:55 — станция Власово,

11:00 — Растовцы,

11:10 —Талдом,

11:30 — Титово-1,

11:40 — Савелово (г. Кимры).

От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 11:50 с остановками:

12:00 — Титово-1,

12:30 — станция Талдом,

12:30 — Растовцы,

12:35 — станция Власово,

12:40 — Вотря (сельское поселение гуслевское),

12:45 — село Ново-Никольское, (автобусная остановка новоникольское-1),

12:50 — станция Вербилки,

13:30 — автовокзал Дмитров.

В зависимости от ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.