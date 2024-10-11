Компенсационные автобусы назначены на Белорусском направлении 11–13 октября

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11–13 октября будет скорректирован график движения пригородных поездов на Белорусском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «Центральная ППК».

11 октября

От станции Кубинка отправлением в 23:05 с остановками:

23:50 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе);

23:57 — Платформа Партизанская;

0:04 — Шаликово-2;

0:20 — Автостанция Можайск;

0:44 — Станция Бородино.

12 октября

От станции метро и МЦД Славянский бульвар отправлением в 6:15, 8:55, 12:35, 21:45, 22:15 и прибытием к МЦД Одинцово в 6:55, 9:35, 13:15, 22:25, 22:55.

От МЦД Одинцово отправлением в 11:00 и прибытием к станции метро и МЦД Славянский бульвар в 11:40.

12, 13 октября

От станции метро и МЦД Славянский бульвар отправлением в 14:05, 16:10, 17:50 и прибытием к МЦД Одинцово в 14:45, 16:50, 18:30.

От МЦД Одинцово отправлением в 8:55, 22:10 и прибытием к станции метро и МЦД Славянский бульвар в 9:35, 22:50.

От станции Тучково отправлением в 21:30 и прибытием к станции Кубинка в 21:55.

От автостанции Можайск отправлением в 21:00 с остановками:

21:18 — Шаликово-2;

21:25 — Платформа Партизанская;

21:32 — Станция Дорохово (заезд с Можайского шоссе);

22:22 — Станция Голицыно.

13 октября

От станции метро и МЦД Славянский бульвар отправлением в 12:45, 21:55, 23:55 и прибытием к МЦД Одинцово в 13:25, 22:35, 0:30.

От МЦД Одинцово отправлением в 6:15, 11:10, 13:15 и прибытием к станции метро и МЦД Славянский бульвар в 6:55, 11:50, 13:55.

Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.