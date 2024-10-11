Компенсационные автобусы на Савеловском направлении назначены 12–13 октября

12–13 октября скорректирован график движения график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

От автовокзала Дмитров отправлением в 9:50 с остановками: 10:15 — Станция Икша, 10:50 — МЦД Лианозово.

От автовокзала Дмитров отправлением в 14:30 и 20:00 с остановками: 15:10, 20:40 — Станция Вербилки, 15:25, 20:55 — Платформа Запрудня, 15:35, 21:05 — Темпы, 15:43, 21:13 — Мельдино-1, 15:48, 21:18 — 2-й участок, 15:53, 21:23 — Карманово, 16:00, 21:30 — Дубна, станция Большая Волга, 16:10, 21:40 — Дубна, станция Дубна.

От станции Большая Волга (Дубна) отправлением в 21:00 с остановками: 21:17 — Карманово, 21:22 — 2-й участок, 21:27 — Мельдино-1, 21:35 — Темпы, 21:45 — Платформа Запрудня, 22:00 — Станция Вербилки.

В зависимости от ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.