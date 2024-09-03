Компания из Подмосковья наказана за незаконную перевозку стройотходов

Домодедовский городской суд отказал строительной компании «Конструктив СД» в просьбе отменить постановление об административном наказании, вынесенном Минэкологии Подмосковья. Компания была уличена в незаконной транспортировке строительных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение было установлено камерами фотофиксации на 172-м километре автодороги «Московское малое кольцо». На сделанном камерой изображении отчетливо просматривается, что кузов автомобиля загружен отходами. Электронный талон на перевозку не оформлялся. На основании этого инспекторы эконадзора привлекли компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, представители компании подали апелляционную жалобу с просьбой отменить наказание. Они утверждали, что грузовик якобы перевозил вторичный щебень, который является не отходами, а строительным материалом. Однако никаких документов в подтверждение этого предоставлено не было.

Суд признал действия Минэкологии законными. У строителей остается время на опротестование решения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев