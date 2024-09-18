Власти Наро-Фоминска судятся с Минобороны РФ из-за проекта автотрассы

Муниципальные власти подмосковного Наро-Фоминска подали в Арбитражный суд иск на Минобороны РФ. Они хотят построить дорогу в обход города, которая будет идти по землям, принадлежащим военным лесничествам, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Московской области.

В 2016 году администрация Наро-Фоминска подписала с ООО «Платная дорога» договор на строительство автотрассы, длина которой составляет 2,6 километра. Планировалось построить два путепровода.

ООО «Платная дорога» собиралась инвестировать в проект 1 млрд рублей. В будущем она планировала брать деньги за проезд машин — около 70 рублей с легковушки.

Однако во время подготовки к строительству трассы обнаружилось, что часть земель, по которым хотели проложить асфальт, принадлежат министерству обороны. При этом, по данным ЕГРН, участки находятся в ведении муниципального образования.

Однако военное ведомство не хочет отказываться от своих земель. Пока это не произойдет, построить трассу в обход Наро-Фоминска не получится. В Арбитражном суде обе стороны планируют решить, кому принадлежат определенные земли.

Ранее было признано незаконным отчуждение у Минобороны земельного участка в Московской области, площадь которого 60 гектаров. Притязания компаний на землю остановлены.