Коломенский завод поставляет кабины и элементы интерьера для электропоездов по всей России

Коломенский опытно-механический завод (КОМЗ) производит кабины машиниста и элементы интерьера для современных пригородных поездов, которые курсируют по всей стране. Предприятие работает с Демиховский машиностроительный завод — единственным в России заводом, выпускающим пригородные электропоезда, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Коломенские кабины устанавливаются на поезда серий ЭП2Д, ЭП3Д и обновленный ЭП2ДМ.

Новая модель ЭП2ДМ была разработана в 2022 году в рамках импортозамещения. Специалисты КОМЗ всего за шесть месяцев спроектировали и запустили в производство полностью новую кабину и интерьер.

Главное изменение — улучшенная обзорность. Лобовое стекло стало больше, увеличен угол обзора по ширине и по вертикали. Ранее машинисты отмечали, что массивная боковая стойка частично перекрывает видимость.

В новой конструкции этот момент переработали, сохранив все требования по прочности и безопасности. По отзывам машинистов, работать в обновленной кабине стало заметно комфортнее.

С конца 2022 года предприятие отгрузило более 130 кабин ЭП2ДМ и свыше 150 кабин предыдущих серий. Помимо кабин, завод производит практически весь интерьер салона — от потолков и облицовки стен до световых линий и багажных полок.

Поезда с коломенскими кабинами работают от Центральной России до Сибири, а также поставляются в Казахстан и Узбекистан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.