Коллапс продолжается: рейсы массово задерживаются в аэропорту Сочи

сегодня в 10:45

SHOT: около 30 рейсов на вылет и 50 на прилет задержали в аэропорту Сочи

В Международном аэропорту Сочи им. В. И. Севастьянова продолжается коллапс. В пятницу утром в аэрогавани задержали около 30 рейсов на вылет и 50 на прилет, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как аэропорт заполнен пассажирами ожидающими вылет более 12 часов. Часть людей спит и ожидают свой рейс, лежа на полу и лестницах.

Накануне украинские беспилотники атаковали Сочи. В аэропорту вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. На запасные аэродромы были вынуждены уйти 26 самолетов. В настоящее время ограничений на работу аэропорта нет.

В субботу утром временные ограничения на работу действуют в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска, Самары и Ульяновска.