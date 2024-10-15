Число перевозок пассажиров на МЖД в летний период увеличилось на 8,3%

С мая по сентябрь со станций Московской железной дороги отправлено 338,4 млн чел, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В составе организованных групп перевезено 227,4 тыс. детей, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

В этот период на МЖД курсировало 68 туристических составов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по отправке пассажиров стали: Казанский вокзал — 3,7 млн пассажиров, Павелецкий вокзал — 1,7 млн, Ярославский вокзал — 1,5 млн, Восточный вокзал — 1,5 млн человек.

В летний период на Московской железной дороге проведена большая работа для повышения качества обслуживания пассажиров, запуску новых маршрутов и остановочных пунктов. Одним из важнейших событий в пассажирском комплексе стало возобновление в августе пригородного сообщения между российским Смоленском и белорусскими станциями Заольша и Осиновка Витебской области. Кроме того, на вокзалах Брянска, Курска, Орла открыты зоны ожидания для маломобильных граждан. Соответствующая современным требованиям новая пассажирская инфраструктура заработала на станции Москва-Сити, Митьково, Москва-Рижская.

«На Московской железной дороге была проделана большая подготовительная работа к летнему сезону. Благодаря слаженным действиям всех участников перевозочного процесса в период повышенного спроса на поездки удалось добиться высоких результатов в пассажирских перевозках», — отметил начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.