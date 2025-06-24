Количество ДТП в Красногорске снизилось по сравнению с прошлым годом

В подмосковном Красногорске наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими. С начала 2025 года зарегистрировано 24 таких происшествия, это на 9 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В результате ДТП на территории округа с начала года погибли 6 человек и 26, в том числе двое детей, получили травмы.

В 2025 году для повышения безопасности дорожного движения в Красногорске планируется шесть пешеходных переходов будут переустроить из нерегулируемых в регулируемые, на 35 зебрах установить направленную подсветку, а 25 переходов обустроить пешеходным ограждением.

Одним из приоритетных направлений в работе Госавтоинспекции является формирование у детей и подростков навыков и культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. Наиболее эффективной формой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является проведение практических занятий по правилам дорожного движения в специализированном детском автогородке в парке «Сказочный».

Кроме того, Госавтоинспекцией городского округа Красногорск на регулярной основе проводятся тематические мероприятий в школах, в поликлиниках, на автозаправочных станциях, в ТРЦ, в местах предоставления государственных услуг. Также специалисты проводят информационно-разъяснительную работу с посетителями детских игровых площадок и городских парков отдыха, выступают на родительских собраниях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.