Количество ДТП с детьми в Подмосковье снизилось на 6% за 9 месяцев

За январь–сентябрь 2026 года на дорогах Московской области зарегистрировано 336 ДТП с участием детей до 16 лет, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В этих авариях погибло на 28% меньше и пострадало на 8% меньше детей относительно статистики прошлого года. Тяжесть последствий ДТП также снизилась, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Самыми распространенными видами ДТП с участием детей стали столкновение (126 ДТП) и наезд на пешехода (102 ДТП). Произошло 39 наездов на людей с индивидуальными средствами мобильности (СИМ — самокаты, гироскутеры, моноколеса) и 35 наездов на велосипедистов. Зарегистрировали 11 случаев съезда с дороги, 10 наездов на препятствие, по 5 опрокидываний и наездов на стоящие транспортные средства, а также 3 наезда на животных.

Среди погибших в этих ДТП 18 детей — 8 пассажиров автомототранспортных средств, 4 пешехода, 4 водителя автомототранспорта, 1 велосипедист и 1 пользователь СИМ.

По месяцам все основные показатели детского дорожно-транспортного травматизма удалось сократить в феврале, марте и сентябре. В апреле и августе при сокращении числа случаев ДТП увеличилась тяжесть их последствий. В январе при равном с аналогичным периодом прошлого года количестве ДТП и погибших показатель тяжести последствий незначительно вырос.

Подавляющее большинство пострадавших в ДТП несовершеннолетних (85%) — дети школьного возраста. Наибольшему риску подвержены дети 14–15 лет, которые находятся на улично-дорожной сети без сопровождения взрослых и активно используют мототранспорт и СИМ.

По месту фактического проживания 312 пострадавших (84%) живут в Подмосковье, 44 (12%) — в Москве, 17 — в других регионах.

238 ДТП или 71% случаев детского дорожно-транспортного травматизма произошли при благоприятных погодных условиях. На пасмурную погоду пришлось 76 ДТП, на дождь и снег — по 11.

В 107 случаях или 32% выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети: в таких ДТП 9 детей погибли и 112 получили ранения. Наиболее частые недостатки — отсутствие или плохая различимость горизонтальной разметки (58 случаев), отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (23 случая), неудовлетворительное состояние обочин (15 случаев), недостатки зимнего содержания (13 случаев), неправильное применение или плохая видимость дорожных знаков (13 случаев), иные недостатки (15 случаев). В 229 случаях или 68% недостатки не выявлялись, эти ДТП привели к 9 погибшим, 243 раненым.

По значению автодороги больше всего ДТП зарегистрировано на муниципальной улично-дорожной сети — 157 ДТП (47%). На региональных автодорогах — 127 ДТП (38%). На федеральных — 36 ДТП (11%). На иных автодорогах (территории ЖК, КП, СНТ и пр.) — 16 ДТП (4%).

По времени возникновения 46% ДТП пришлось на дневное время (12:00–17:59) — 153 ДТП. В вечернее время (18:00–23:59) произошло 123 ДТП (37%). В утреннее время (06:00–11:59) — 53 ДТП (16%). В ночное время (00:00–05:59) — 7 ДТП (2%).

47% ДТП с несовершеннолетними пришлось на пятницу и выходные дни (159 ДТП). Наиболее аварийно-опасным днем стала суббота. Наибольшая тяжесть последствий отмечена во вторник. Рост случаев детской дорожной аварийности в пятницу и выходные связан с массовым выездом и возвращением жителей столицы и других регионов в Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.