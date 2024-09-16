Количество автобусов увеличили в часы-пик в микрорайонах Балашихи

В Балашихе и Ленинском округе увеличили количество автобусов для ликвидации очередей в часы-пик на 7 горячих точках, сообщил зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Мы увидели, что самые чувствительные два округа — это Балашиха и Ленинский. В часы-пик на 7 горячих точках собирались очереди по 120 человек», — сказал Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что после завершения летнего периода пассажиропоток вырос на 400 тыс. человек в сутки — с 2,1 до 2,5 млн пассажиров.

Министр отметил, что в проблемных местах двух муниципалитетов было увеличено количество автобусов. В Балашихе речь идет о Алексеевской роще, а также микрорайонах Южный, Авиаторов и Новое Измайлово. В Ленинском округе очереди наблюдались в Пригороде Лесном и деревне Боброво.

Гержик добавил, что на маршруты уже дополнительно вывели 580 автобусов. Также в городских округах организованы ремонтные бригады для автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал ожиданиям.