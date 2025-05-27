Ко Дню защиты детей сотрудники «Центарльной ППК» вручат 7 тыс познавательных раскрасок

Специально ко Дню защиты детей «Центральная ППК» подготовила 7 тыс. раскрасок, в увлекательной форме рассказывающих о правилах безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Их раздают в течение всей недели в кассах головных вокзалов Москвы, кроме Рижского и Ленинградского, а также в кассах на станции Тушинская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Почему нельзя находиться на крыше вагона электропоезда, как правильно переходить железную дорогу и нужно ли снимать наушники вблизи путей — вопросы, ответы на которые должен знать каждый пассажир, даже самый маленький.

«Центральная ППК» собрала самые важные правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре и перенесла их на страницы обучающих раскрасок. Каждый разворот — новые ценные уроки, которые в будущем помогут уберечься от травм и даже спасти жизнь не только себе, но и другим. Важные знания изложены в формате увлекательных заданий, чтобы их наверняка запомнили и усвоили дети.

Раскраски будут вручать пассажирам, путешествующим с детьми дошкольного и младшего школьного возрастов. Взрослому сопровождающему достаточно сообщить об этом в кассах Ярославского, Белорусского, Курского, Савеловского, Казанского, Киевского и Павелецкого вокзалов, а также на станции Тушинская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.