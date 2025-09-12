Ко Дню трезвости в Реутове напомнили водителям о вреде алкоголя

Во Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом, 11 сентября, в городском округе Реутов состоялось профилактическое мероприятие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция была организована Администрацией городского округа Реутов совместно с Отделом Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское», компанией «МВС Групп», Союзом безопасности дорожного движения и волонтерами. Основной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к проблеме управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках данной акции сотрудники Госавтоинспекции провели с водителями разъяснительные беседы о недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом состоянии и напомнили об ответственности за это серьезное правонарушение. Представители «МВС Групп» выдавали автомобилистам одноразовые алкотестеры для самостоятельной проверки своего состояния перед поездкой.

Кроме того, Союз безопасности дорожного движения организовал интерактивное мероприятие, которое наглядно продемонстрировало, как меняется восприятие и координация человека в состоянии опьянения, в том числе при управлении автомобилем. Подобные совместные акции являются важной частью работы по повышению безопасности на дорогах города.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.