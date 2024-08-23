Княжевская: терминалы ВСМ-1 интегрируют в обновленные городские вокзалы Москвы

В транспортную инфраструктуру Москвы будет интегрирована высокоскоростная магистраль (ВСМ-1). Разработкой проекта совместно занимаются Москомархитектура и специалисты Института Генплана, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

«Одной из главных задач, которые стоят перед нашими специалистами в работе над подобными проектными решениями, является обеспечение высокой связанности районов, организация удобных подходов и подъездов к станциям, а также повышение доступности и безопасности остановочных пунктов», — сказала Княжевская.

Она добавила, что в будущем инфраструктурный резерв МЖД будет позволять проводить модернизацию всей системы пригородных поездов, включая МЦД.

По итогам модернизации ж/д-путей пассажиры получат возможность преодолевать за 14 минут 43 км между Ленинградским вокзалом и станцией Зеленоград-Крюково.

В административных границах столицы в общей сложности оборудуют 4 остановочных пункта ВСМ-1. Это первая остановка в черте города по пути из Санкт-Петербурга в Москву — станция Зеленоград-Крюково, а также станции Петровско-Разумовская Рижская и Ленинградский вокзал. Благодаря этому потоки пассажиров перераспределят между разными видами транспорта и обеспечат им дополнительное удобство.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в соответствии с задачей мэра столицы Сергея Собянина город ведет активную работу по созданию инфраструктуры для высокоскоростной магистрали.

«Станции проектируют так, чтобы они были максимально комфортными для пассажиров. В совокупности на всех 4 московских вокзалах ВСМ-1 можно будет пересесть на 14 станций метро и МЦД, а также на наземный городской транспорт», — пояснил Ликсутов.

Ленинградским вокзалом будут связаны Кольцевая и Сокольническая линии метро, а также МЦД-4, МЦД-2 и пригородные поезда. Городским вокзалом Рижская соединят БКЛ и Калужско-Рижскую линии метро, МЦД-4, МЦД-3 и МЦД-2. Горвокзал Петровско-Разумовская будет иметь пересадки на Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую ветки метро, МЦД-3 и МЦД-1.

По словам первого заместителя директора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, ВСМ-1 будет проходить по отдельным специализированным путям.

«Они будут использоваться только для высокоскоростных поездов, это позволит снизить нагрузку на существующую железнодорожную инфраструктуру», — рассказал Бахирев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что высокоскоростная магистраль в черте города будет иметь длину 25,2 км.